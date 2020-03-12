«Арсенал» возобновил продажу билетов на матч с «Рубином»

Тульский «Арсенал» возобновил продажу билетов на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина», сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее туляки остановили реализацию билетов.

В Москве был введен запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные, численностью более пяти тысяч человек до 10 апреля. Сегодня также были отменены массовые мероприятия в Татарстане. Штаб по борьбе с коронавирусом в России рекомендует проводить мероприятия в видеоформате или без зрителей.

Матч «Арсенал» — «Рубин» состоится 14 марта. Начало в 19.00 по московскому времени.