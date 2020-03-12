«Арсенал» возобновил продажу билетов на матч с «Рубином»
13:25
Тульский «Арсенал» возобновил продажу билетов на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина», сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее туляки остановили реализацию билетов.
В Москве был введен запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные, численностью более пяти тысяч человек до 10 апреля. Сегодня также были отменены массовые мероприятия в Татарстане. Штаб по борьбе с коронавирусом в России рекомендует проводить мероприятия в видеоформате или без зрителей.
Матч «Арсенал» — «Рубин» состоится 14 марта. Начало в 19.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/prodazha-biletov-vozobnovlena/
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи