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«Арсенал» — «Сочи»: Луценко — впервые в стартовом составе после травмы

12:57
Евгений Луценко. Фото ПФК «Арсенал»
Евгений Луценко. Фото ПФК «Арсенал»
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Стали известны составы «Арсенала» и «Сочи» на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ.

В стартовом составе тульской команды появится нападающий Евгений Луценко, который пропустил месяц из-за повреждения мышцы задней поверхности левого бедра. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов был вынужден заменить Луценко, получившего травму 25 августа в матче 5-го тура с «Химками» (1:1), на форварда «Спартака» Александра Соболева в заявке национальной команды на сентябрьские матчи Лиги наций.

«Арсенал»: Левашов, Бурлак, Беляев, Сокол, Бауэр, Ткачев, Э. Кангва, Костадинов, К. Кангва, Ковалев, Луценко

Запасные: Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Пантелеев, Чаушич, Хлусевич, Кадири, Громыко, Аджоев

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Жоаузинью

Запасные: Н. Заболотный, Заика, Юрганов, Миладинович, Колдунов, Пруцев, Немченко, А. Заболотный, Руденко

Арсенал Т — Сочи

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