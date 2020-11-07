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«Арсенал» — «Ротор»: помощник Хацкевича удален по ходу матча

17:15
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Старший тренер «Ротора» Максим Шацких получил красную карточку в концовке первого тайма матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

Сначала главный арбитр встречи Станислав Васильев предъявил ему желтую карточку. Шацких что-то ответил судье, за что тут же получил второе предупреждение.

Отметим, что за несколько минут до этого с поля был удален капитан волгоградцев Азат Байрыев.

Арсенал Т — Ротор

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