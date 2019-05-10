"Арсенал" после победы над "Анжи" обошел "Спартак" и догнал ЦСКА

"Анжи" на своем поле в матче 28-го тура чемпионата России уступил "Арсеналу" (0:1). В первом тайме с пенальти свой восьмой гол в сезоне (рекордный в истории тульской команды) забил полузащитник Зелимхан Бакаев.

Команда Игоря Черевченко (45 очков) обошла "Спартак" (43 очка), поднялась на пятое место и догнала ЦСКА (45 очков, опережает туляков по личным встречам – 3:0, 0:2).

"Анжи" (20 очков) вылетел из премьер-лиги. Махачкалинская команда занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. На 14-м месте – "Уфа" (26 очков), у которой есть преимущество над "Анжи" (3:0, 0:0) по личным встречам.

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Арсенал" (Тула) – 0:1 (0:1)

Гол: Бакаев, 34 - с пенальти.

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Ахъядов, Калошин, Удалый, Белов, Чистяков, Ондуа (Кацаев, 86), Закиров, Гайдаров (Иванченко, 65), Понсе (Агаларов, 74), Долгов.

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Костадинов, Бакаев, Джорджевич (Ожегович, 16), Кангва (Мирзов, 62).

Предупреждения: Калошин, 60. Костадинов, 70. Ожегович, 89. Иванченко, 90.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Березнев (Ростов-на-Дону), Хатуев (Грозный).

10 мая. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

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