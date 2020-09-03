Как стало известно «СЭ», у полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова есть несколько вариантов с арендой в клубы РПЛ до конца этого сезона.

Основным претендентом на 21-летнего игрока при этом считается «Арсенал». Руководители клубов обсуждали возможность перехода в том числе в прошлую субботу, в день матча «Спартак» — «Арсенал» в Москве. Также в футболисте заинтересованы такие команды, как «Химки», «Уфа», «Сочи» и «Ахмат».

Туляки в двух предыдущих сезонах арендовали у «Спартака» двух полузащитников молодежной сборной России — Зелимхана Бакаева и Александра Ломовицкого.

Глушенков сезон-2019/20 провел на правах аренды в «Крыльях Советов». В этом чемпионате экс-хавбек «Чертаново» сыграл за красно-белых в пяти матчах РПЛ, но лишь в одном вышел в стартовом составе.