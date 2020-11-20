Ароян может пропустить игру с «Краснодаром»
15:26
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал «СЭ» о состоянии здоровья вернувшихся после паузы на матчи сборных футболистов.
— Вернулись все в нормальном состоянии. Ароян отыграл все три матча. Тренерский штаб, может быть, даст ему отдохнуть в матче с «Краснодаром». А Карепетян и Тилль в обойме, готовы выходить играть.
— Все без травм?
— Да, все хорошо, все без травм. (Константин Колмаков)
Матч «Краснодар» — «Тамбов» состоится в субботу, 21 ноября. Начало — в 14.00 (мск).
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