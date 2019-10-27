Арнор Сигурдссон: «В курсе, что у «Динамо» сейчас трудности»
10:19
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон — о матче с «Динамо» в 14-м туре чемпионата России.
— Я в курсе, что у «Динамо» сейчас трудности, команда сделала ряд крупных приобретений, и все равно пока находится в нижней части таблицы, у нее сменился тренер, — цитирует Сигурдссона официальный Twitter клуба. — Но футбол — это 90 минут игры, все сопутствующие обстоятельства отходят на второй план.
?? #ЦСКАдинамо— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 27, 2019
? #РПЛ
? 16:30 мск
? ВЭБ Арена
? Матч Премьер
? https://t.co/mpaGySF2mJ pic.twitter.com/p2FSFn7nYd
Матч ЦСКА — «Динамо» начнется в 16.30 по московскому времени.
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