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Арнор Сигурдссон: «В курсе, что у «Динамо» сейчас трудности»

10:19
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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон — о матче с «Динамо» в 14-м туре чемпионата России.

— Я в курсе, что у «Динамо» сейчас трудности, команда сделала ряд крупных приобретений, и все равно пока находится в нижней части таблицы, у нее сменился тренер, — цитирует Сигурдссона официальный Twitter клуба. — Но футбол — это 90 минут игры, все сопутствующие обстоятельства отходят на второй план.

Матч ЦСКА — «Динамо» начнется в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

ЦСКА — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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