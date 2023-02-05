Аргентинец Конти рассказал, что будет учить русский язык для адаптации в «Локомотиве»

Новичок «Локомотива» Херман Конти рассказал, что будет учить русский язык для лучшей адаптации в клубе.

«[Об адаптации] Все проходит хорошо, меня здесь очень тепло приняли. С общением, конечно, небольшие сложности из-за языкового барьера, язык нужно будет подтягивать», — цитирует Конти Sport24.

«Локомотив» объявил о подписании контракта с 28-летним Конти 30 января. Соглашение с защитником рассчитано на 2,5 года.

Футболист будет выступать за московскую команду под 30-м номером.