Аргентинец Конти рассказал, что будет учить русский язык для адаптации в «Локомотиве»
Новичок «Локомотива» Херман Конти рассказал, что будет учить русский язык для лучшей адаптации в клубе.
«[Об адаптации] Все проходит хорошо, меня здесь очень тепло приняли. С общением, конечно, небольшие сложности из-за языкового барьера, язык нужно будет подтягивать», — цитирует Конти Sport24.
«Локомотив» объявил о подписании контракта с 28-летним Конти 30 января. Соглашение с защитником рассчитано на 2,5 года.
Футболист будет выступать за московскую команду под 30-м номером.
Источник: Sport24
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