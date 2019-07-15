19:01 | Футбол — РПЛ

Арбитры не будут использовать ВАР на матче "Локомотива" и "Рубина"

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Система ВАР на матче 1-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Рубином" будет использоваться в тестовом режиме, сообщили "СЭ" в пресс-службе московского клуба.

В таком формате ВАР работал на многих матчах премьер-лиги в прошлом сезоне. Таким образом, главный арбитр встречи Михаил Вилков не будет пользоваться системой видеопомощи.

– Система ВАР будет работать в тестовом режиме, в режиме офлайн, – сказали в пресс-службе "Локомотива".

Ранее ТАСС со ссылкой на компанию "Ростелеком" сообщил о том, что матч "Локомотива" и "Рубина" станет первым в истории с использованием системы ВАР. (Александр Рогулев)

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