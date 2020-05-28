РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Анюков делит рекорд чемпионата с Лоськовым

18:24
Александр Анюков. Фото Игорь Горшков
Александр Анюков. Фото Игорь Горшков
Теги:

Александр Анюков дебютировал в высшем российском дивизионе в октябре 2000 года, а летом 2020-го он стал первым футболистом, сыгравшим в элитной лиге в 20 сезонах подряд.

Защитник, вернувшийся летом в «Крылья Советов», повторил рекорд Дмитрия Лоськова, который выступал за «Ростсельмаш», «Локомотив» и «Сатурн». Из продолжающих карьеру игроков к этому результату ближе всего Игорь Акинфеев, дебютировавший в премьер-лиге 17 лет назад.

Рекордсмены чемпионатов России по числу сезонов:

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 17108
Все опросы
Чемпионат и Кубок России вернутся 21 июня: правильное решение?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир