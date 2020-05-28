Анюков делит рекорд чемпионата с Лоськовым
18:24
Александр Анюков дебютировал в высшем российском дивизионе в октябре 2000 года, а летом 2020-го он стал первым футболистом, сыгравшим в элитной лиге в 20 сезонах подряд.
Защитник, вернувшийся летом в «Крылья Советов», повторил рекорд Дмитрия Лоськова, который выступал за «Ростсельмаш», «Локомотив» и «Сатурн». Из продолжающих карьеру игроков к этому результату ближе всего Игорь Акинфеев, дебютировавший в премьер-лиге 17 лет назад.
Рекордсмены чемпионатов России по числу сезонов:
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