Антон Заболотный: «ЦСКА набирает обороты»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в 12-м туре Тинькофф РПЛ.

— Ты чувствуешь, что нынешний ЦСКА готов бороться за чемпионство?

— Конечно, мы конкурентоспособны. Замысел тренера работает, мы набираем обороты. Бывают такие игры, когда приходится непросто, сегодня именно такая.

— До дерби со «Спартаком» у тебя была засуха, с чем это связываешь?

— Нет такого термина, как застой. Забивает в команде то один игрок, то другой. Видели, как хорошо сегодня Федя Чалов вышел, навязал игру, сделал гол, голевую. Поэтому у нас не работают индивидуальные личности, а действует командная работа. У нас каждый игрок очень ценен в команде и каждый вносит свою лепту в результат.

— У тебя был крутой результат в прошлом году, какие цели на этот сезон?

— Хотелось бы побить результат прошлого сезона, но времени играть еще много, поэтому загадывать что-либо еще очень рано.

— Как пережили штраф после удаления в дерби?

— Штраф после дерби пережил легко, просто отдал деньги.

В составе победителей отличились Чидера Эджуке, Федор Чалов и Антон Заболотный. У гостей забил Иван Сергеев.