Антон Миранчук: «Мне нравится, когда много человек в атаке»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился впечатлениями от победы над «Тамбовом» (1:0) в 8-м туре Тинькофф-РПЛ. В стартовом составе железнодорожников вышли два центрфорварда — Федор Смолов и Эдер.

— Тяжелый получился матч, но в целом рад, что выиграли, двигаемся дальше, — сказал Миранчук в эфире «Матч премьер». — Во втором тайме подсели, наверное, это психологический момент. Надо было забивать два в первом тайме и выходить на второй с преимуществом в два мяча.

— Сегодня был более атакующий состав, так комфортнее играть?

— Да, мне больше нравится, когда много человек в атаке. Безусловно, так легче играть.

— В следующем матче не играет Крыховяк, будет тяжело без него?

— А он пропускает, да? У нас все редбята готовы, могут подменить. Это футбол, будем работать без Крыховяка, к сожалению.