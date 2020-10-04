РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Андрей Талалаев: «Не хватает ударов. Все в облака, в облака, в облака»

19:13

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев остался недоволен игрой команды в матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина» (1:1).

— Доволен ли? Результатом да, игрой нет. Если вычеркнуть 15 минут второго тайма, то было бы нормально, — сказал Талалаев в эфире «Матч премьер». — Решили не ломать игру, не перестраивать команду.

Не хватает креатива впереди, не хватает нашего бразильца, не хватает точных ударов. Все в облака, в облака, в облака. Будем работать.

Рубин — Ахмат

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир