Андрей Талалаев: «Не хватает ударов. Все в облака, в облака, в облака»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев остался недоволен игрой команды в матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина» (1:1).

— Доволен ли? Результатом да, игрой нет. Если вычеркнуть 15 минут второго тайма, то было бы нормально, — сказал Талалаев в эфире «Матч премьер». — Решили не ломать игру, не перестраивать команду.

Не хватает креатива впереди, не хватает нашего бразильца, не хватает точных ударов. Все в облака, в облака, в облака. Будем работать.