Андрей Талалаев: «Будет интересно посмотреть, что «Ахмат» сегодня покажет»
16:20
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев ожидает интересного футбола в матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина».
— Готовимся, есть потери, но они есть у всех команд. Этот блок матчей был непростой, еще и кубковый матч был, — сказал Талалаев в эфире «Матч премьер». — Мы ставим команде интересный футбол, будет интересно посмотреть, что мы сегодня покажем.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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