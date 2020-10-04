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Андрей Талалаев: «Будет интересно посмотреть, что «Ахмат» сегодня покажет»

16:20

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев ожидает интересного футбола в матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина».

— Готовимся, есть потери, но они есть у всех команд. Этот блок матчей был непростой, еще и кубковый матч был, — сказал Талалаев в эфире «Матч премьер». — Мы ставим команде интересный футбол, будет интересно посмотреть, что мы сегодня покажем.

Рубин — Ахмат

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