Андрей Талалаев: «Будет интересно посмотреть, что «Ахмат» сегодня покажет»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев ожидает интересного футбола в матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина».

— Готовимся, есть потери, но они есть у всех команд. Этот блок матчей был непростой, еще и кубковый матч был, — сказал Талалаев в эфире «Матч премьер». — Мы ставим команде интересный футбол, будет интересно посмотреть, что мы сегодня покажем.