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Андрей Мостовой: «Главное, что «Зенит» наконец-то победил»

23:04
Андрей Мостовой. Фото РИА Новости
Андрей Мостовой. Фото РИА Новости
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями после матча с «Арсеналом» (3:1) в седьмом туре Тинькофф чемпионата России. Футболист забил один из мячей и был признан лучшим игроком матча.

— Главное, что закончили серию и наконец победили, — сказал Мостовой в эфире канала «Матч премьер». — В первом тайме много получалось, моменты были. Во втором «Арсенал» перехватил инициативу. Может, подустали, может, психологически — 2:0 повели. Я в команде не первый день, уже освоился, уверенно себя чувствую.

В двух предыдущих матчах «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) и уступил «Динамо» (0:1).

Зенит — Арсенал Т

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