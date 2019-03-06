Андрей Ещенко: "В интернате в 12-13 лет выпили водки. Кто-то накуривался, кто-то клей нюхал"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о том, как провел детство в интернате. В 9 лет он потерял родителей.

- В интернате с утра просыпались, шли на занятия. После обеда тренировка. Вечером свободное время, в 11 уже отбой, - заявил Ещенко в интервью на Ютуб-канале "Красава". - Общаюсь ли с ребятами? Их мало осталось. Кто-то в тюрьме, кто-то скололося, кто-то взял пистолет и себе в голову выстрелил. Просто проверял, заряжен или нет. Нелепая смерть.

В интернате был треш, когда мы водку купили и выпили. Лет по 12-13 было, наверное. Потом идешь, падаешь. Кто-то накуривался, кто-то клей нюхал.