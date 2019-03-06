Андрей Ещенко: "Раньше во второй лиге были мужики, которые могли дать люлей"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал об иркутском этапе своей карьеры в "Звезде" и играх во второй лиге. Он отметил, что сейчас в ПФЛ не хватает мужиков, а играет одна молодежь.

- Самые жесткие условия? Минус 30, наверное было. Играли 4 тайма по 20 минут. Замерзало все, одевали колготки, это выглядело смешно. Пакеты на ноги, конечно, - заявил Ещенко в интервью на Ютуб-канале "Красава".

В "Зезде" была зарплата 1500 рублей сначала, потом 4000, потом подняли до 4500. На что хватало? Ну так, че пацану надо. Экипировка есть, покушать есть. Так, может какие-то сладости.

Вторая лига? Самый ад был в том, что там были мужики, которые за премиальные могли дать люлей. Было такое, что кипиш в раздевалке из-за того, что я забил гол. Это был не договорняк. Они хотели, чтобы немного голов было, а я забил. Мне никто не сказал, я и забил.

Бывали случаи, когда молодых отправляли за пивом. Кстати, молодым сейчас и нужен характер. И дедовщина не помешала бы, в хорошем плане. Когда я приехал в "Химки" и увидел Тихонова, вообще не отходил от него. Он передавал свой опыт. А когда сейчас во второй лиге играют 19-летние без мужиков. Это то же самое, что чемпионат дубля.