Андрей Аршавин: «Нельзя было так убирать Семина, футбол должен наказать «Локо» за это»
9 июля 2020, 20:09
Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением, кто закончит сезон в Тинькофф РПЛ выше — «Локомотив» или «Краснодар».
— Я считаю, что «Краснодар» будет выше, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ». — Нельзя было так убирать Юрия Семина, футбол должен наказать их за это.
Семин покинул «Локомотив» 31 мая после того, как руководство клуба решило не продлевать контракт со специалистом. Новым главным тренером стал Марко Николич.
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