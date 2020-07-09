РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Андрей Аршавин: «Нельзя было так убирать Семина, футбол должен наказать «Локо» за это»

9 июля 2020, 20:09
Теги:

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением, кто закончит сезон в Тинькофф РПЛ выше — «Локомотив» или «Краснодар».

— Я считаю, что «Краснодар» будет выше, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ». — Нельзя было так убирать Юрия Семина, футбол должен наказать их за это.

Семин покинул «Локомотив» 31 мая после того, как руководство клуба решило не продлевать контракт со специалистом. Новым главным тренером стал Марко Николич.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8513
Все опросы
Какое место займет «Локомотив» в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир