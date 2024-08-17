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Сегодня, 22:11

Валерий Овчинников: «Для клубов Москвы лакмусовая бумажка — матч с «Зенитом»

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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

«В чемпионате «Спартак» обыграл «Химки» и «Крылья». Одна команда вышла из первой лиги, другая — в подвале. Ну, чем тут гордиться? «Ахмат» им уже не по зубам оказался. Надо подождать, чтобы что-то сказать о «Спартаке».

Для всех, кто на что-то претендует в чемпионате России, лакмусовая бумажка — матч с «Зенитом». Других критериев нет. И ЦСКА, и «Спартак», и «Локомотив», и «Динамо» вынашивают планы чемпионства, пусть кто-то не заявляет об этом открыто. Но для этого им всем надо обыграть «Зенит», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

После четырех туров «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ с семью очками. В следующем матче красно-белые примут «Факел» 18 августа.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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