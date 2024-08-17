Валерий Овчинников: «Для клубов Москвы лакмусовая бумажка — матч с «Зенитом»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

«В чемпионате «Спартак» обыграл «Химки» и «Крылья». Одна команда вышла из первой лиги, другая — в подвале. Ну, чем тут гордиться? «Ахмат» им уже не по зубам оказался. Надо подождать, чтобы что-то сказать о «Спартаке».

Для всех, кто на что-то претендует в чемпионате России, лакмусовая бумажка — матч с «Зенитом». Других критериев нет. И ЦСКА, и «Спартак», и «Локомотив», и «Динамо» вынашивают планы чемпионства, пусть кто-то не заявляет об этом открыто. Но для этого им всем надо обыграть «Зенит», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

После четырех туров «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ с семью очками. В следующем матче красно-белые примут «Факел» 18 августа.