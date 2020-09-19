Андреас Хинкель: «Наша игра похожа на игру «Интера»

Тренер «Спартака» и бывший защитник «Севильи» Андреас Хинкель заявил, что «красно-белые» играют в схожей схеме с миланским «Интером».

— Мы в «Спартаке» играем по схеме, очень похожей на схему Конте в «Интере», — цитирует Хинкеля ABC. — У нас три центральных защитника, скоростные фланги, прессинг — очень похоже на игру «Интера»... Но было приятно увидеть, как «Севилья» обыграла команду Конте в финале Лиги Европы.