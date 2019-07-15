Анатолий Мещеряков: "Локо" делал Кварацхелии понятное и нормальное предложение"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков – о матче 1-го тура премьер-лиги с "Рубином" (1:1).

– Получили удовольствие от футбола?

– Понятно, что мы еще не готовы на 100 процентов. Мы всегда тяжело втягиваемся в сезон. Как-то так. Ну и свои моменты надо забивать.

– Считаете, что счет не закономерен из-за не реализованного Антоном Миранчуком пенальти?

– Думаю, должны были побеждать. Помимо пенальти, у нас хватало моментов. Входы один на один... Наверное, немного не повезло. Ну ничего. Футбольный бог потом все увидит.

– Согласны, что в атаке в отсутствии Смолова и Фарфана команда испытывала определенные проблемы?

– Для начала сезона это для нас свойственно. Посмотрим, что будет дальше.

– Алексей Миранчук – лучший в лиге по исполнению штрафных?

– На мой взгляд, да (смеется).

– Поняли болельщиков "Локо", которые освистали Кварацхелию?

– Ну... Этот вопрос – к болельщикам. Я всегда считаю, что всегда ко всем, не взирая на все истории, нужно относиться по-футбольному.

– По факту: ваш бывший игрок лишил "Локо" победы.

– Ну перестаньте. Это ошибка нашего игрока. Он просто не добежал. Такое бывает. Я у многих специалистов спрашивал. Это скорее наша ошибка.

– И все-таки многие недоумевают, почему "Локо" предложил грузинскому игроку однолетний контракт с возможностью продления, а "Рубин" – пятилетний и забрал его... Не кусаете локти?

– Нет, не кусаем. Я не хочу сейчас это обсуждать.

– Почему?

– В противном случае мне придется рассказывать все, что я знаю. А это некорректно.

– То есть, не жалеете о том, что случилось?

– По крайней мере, то предложение, которое мы ему делали, на мой взгляд, было нормальным и понятным.

– Но он оказался в "Рубине"

– Он выбрал другую историю. Для нас эта страница перевернута. Все, закончилось.

– Есть ли новости по новому контракту Гильерме?

– Когда и если. (Виталий Айрапетов)

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