Анатолий Мещеряков: "Локо" делал Кварацхелии понятное и нормальное предложение"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков – о матче 1-го тура премьер-лиги с "Рубином" (1:1).
– Получили удовольствие от футбола?
– Понятно, что мы еще не готовы на 100 процентов. Мы всегда тяжело втягиваемся в сезон. Как-то так. Ну и свои моменты надо забивать.
– Считаете, что счет не закономерен из-за не реализованного Антоном Миранчуком пенальти?
– Думаю, должны были побеждать. Помимо пенальти, у нас хватало моментов. Входы один на один... Наверное, немного не повезло. Ну ничего. Футбольный бог потом все увидит.
– Согласны, что в атаке в отсутствии Смолова и Фарфана команда испытывала определенные проблемы?
– Для начала сезона это для нас свойственно. Посмотрим, что будет дальше.
– Алексей Миранчук – лучший в лиге по исполнению штрафных?
– На мой взгляд, да (смеется).
– Поняли болельщиков "Локо", которые освистали Кварацхелию?
– Ну... Этот вопрос – к болельщикам. Я всегда считаю, что всегда ко всем, не взирая на все истории, нужно относиться по-футбольному.
– По факту: ваш бывший игрок лишил "Локо" победы.
– Ну перестаньте. Это ошибка нашего игрока. Он просто не добежал. Такое бывает. Я у многих специалистов спрашивал. Это скорее наша ошибка.
– И все-таки многие недоумевают, почему "Локо" предложил грузинскому игроку однолетний контракт с возможностью продления, а "Рубин" – пятилетний и забрал его... Не кусаете локти?
– Нет, не кусаем. Я не хочу сейчас это обсуждать.
– Почему?
– В противном случае мне придется рассказывать все, что я знаю. А это некорректно.
– То есть, не жалеете о том, что случилось?
– По крайней мере, то предложение, которое мы ему делали, на мой взгляд, было нормальным и понятным.
– Но он оказался в "Рубине"
– Он выбрал другую историю. Для нас эта страница перевернута. Все, закончилось.
– Есть ли новости по новому контракту Гильерме?
– Когда и если. (Виталий Айрапетов)
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