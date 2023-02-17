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Анатолий Бышовец: «Постоянно травмированный Дивеев может повторить судьбу Дзагоева»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал травму защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Еще свеж в памяти пример другого футболиста ЦСКА — Алана Дзагоева. Этот очень талантливый игрок так и не смог полностью реализовать свой потенциал из-за постоянных травм. Очень бы не хотелось, чтобы Дивеев повторил его судьбу. Такое случается, когда травмы не вылечиваются, а залечиваются. Это может быть вина медицинского персонала или самих футболистов. Бывает, они так торопятся выйти на поле, что не дожидаются полного выздоровления. Тогда это приводит к рецидиву травмы, которая потом и вовсе может стать хронической», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Дивеев получил повреждение во время февральского сбора команды в Турции. Большую часть осенней части сезона 23-летний футболист пропустил из-за травмы ноги.

Источник: https://betonmobile.ru/anatoliy-byishovets-postoyanno-travmirovannyiy-diveev-mozhet-povtorit-sudbu-dzagoeva
Анатолий Бышовец
Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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