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Сегодня, 21:45

Мостовой: «Футболисты молчат по поводу перехода в АФК, потому что им это не интересно — зарплата и так идет»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на высказывание нападающего ЦСКА Федора Чалова, который заявил, что считает переход в АФК никому не интересным.

«Почему футболисты на подобные вопросы отвечают расплывчато? Потому что никто ничего не знает, никакой определенности. Никто же ничего не говорит. Никто не знает, что будет. Если завтра кто-то выступит и скажет: «Ребята, вас на десять лет точно отстранили», тогда, конечно, все будут говорить — надо уходить. Когда ты действующий игрок, ты можешь говорить все, что угодно. Помимо него могут еще человек десять сказать, и ничего не изменится. Многие игроки молчат, потому что им это не интересно. Ты играешь, зарплата идет, все вроде нормально. Ты даже не задумываешься о таких вещах», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-futbolisty-molchat-po-povodu-perekhoda-v-afk-potomu-chto-im-eto-ne-interesno-zarplata-i-tak-idyot-228710/
Александр Мостовой
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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