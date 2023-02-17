Мостовой: «Футболисты молчат по поводу перехода в АФК, потому что им это не интересно — зарплата и так идет»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на высказывание нападающего ЦСКА Федора Чалова, который заявил, что считает переход в АФК никому не интересным.

«Почему футболисты на подобные вопросы отвечают расплывчато? Потому что никто ничего не знает, никакой определенности. Никто же ничего не говорит. Никто не знает, что будет. Если завтра кто-то выступит и скажет: «Ребята, вас на десять лет точно отстранили», тогда, конечно, все будут говорить — надо уходить. Когда ты действующий игрок, ты можешь говорить все, что угодно. Помимо него могут еще человек десять сказать, и ничего не изменится. Многие игроки молчат, потому что им это не интересно. Ты играешь, зарплата идет, все вроде нормально. Ты даже не задумываешься о таких вещах», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.