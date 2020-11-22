Аналитик «Сочи» Шевелев перешел в ЦСКА
18:59
Комментатор Роман Нагучев сообщил о переходе аналитика «Сочи» Евгения Шевелева в ЦСКА.
«Как мне стало известно, после матча ЦСКА — «Сочи» произошел трансфер между клубами. В Москве останется аналитик сочинцев Евгений Шевелев, он переходит в ЦСКА», — сказал в эфире «Матч Премьер» Нагучев.
Сегодня, 22 ноября ЦСКА сыграл с «Сочи» вничью на своем поле — 1:1.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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