Заводящий фан-клуба «Спартака» Валерий Бевз, известный как Амиго, прокомментировал решение Городского суда Санкт-Петербурга отклонить его жалобу на решение Петроградского районного суда в силе. Бевз лишен права посещать спортивные мероприятия на полтора года, а также оштрафован на 5 тысяч рублей.

— Не считаю себя виновным. Доказательств моей вины нет. Насчет обжалования — поговорим с адвокатами и решим.

— Можно ли было отследить, кто завел толпу и стал скандировать оскорбления в адрес Дзюбы?

— Я на суде сообщил, что это стихийно. Это началось после того, как Артем забил гол. А к нему у болельщиков «Спартака» давняя неприязнь. Он очень некрасиво уходил из клуба, и у болельщиков сложилось негативное отношение к нему. Когда он забил гол в ворота бывшей команды, трибуны отреагировали — и все.

— Что для вас означает полтора года без футбола?

— Я до конца еще не осознал. Но это большой урон по моей жизни, ведь я 20 лет на трибуне, 20 лет болею за «Спартак». А меня на полтора года лишают части жизни. И лишают за то, чего я не совершал. (Гоша Чернов)