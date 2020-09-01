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Алексей Миранчук обратился к болельщикам «Локомотива»

21:13
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник Алексей Миранчук, который 30-го августа перешел из «Локомотива» в «Аталанту», обратился к болельщикам московского клуба.

«Спасибо всем, кто поддерживал, радовался за мои успехи и всегда оставался рядом. Я всегда чувствовал вашу поддержку. Может быть, в ответ не показывал свою отдачу, но в душе всегда это чувствовал. Благодя вам я рос как футболист», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе москвичей.

«Сейчас мы уже поняли, что без болельщиков футбол — это не то зрелище, не те эмоции. Хочу пожелать «Локомотиву» только удваивать титулы, потому что команда идеально сбалансирована, сейчас добавилось много молодых игроков, что также идет в плюс. Хочется, чтобы у них все получилось. Уверен, увидимся и услышимся. Всем большое спасибо, обнимаю, низкий вам поклон», — сказал Миранчук.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fclokomotiv/status/1300856548814721027

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