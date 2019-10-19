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Алексей Козлов: «Как-то робко вышли играть»

20:11
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Защитник «Ростова» Алексей Козлов раскритиковал игру команды в первом тайме матча 13-го тура чемпионата России против «Зенита», в котором ростовчане пропустили три мяча.

— Мы совершенно разочарованы первым таймом, — сказал Козлов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Ничего не получилось. А «Зенит» использовал все свои сильные стороны. Проиграли очень много борьбы. Но мы будем биться до последнего.

Как-то робко вышли играть. То ли атмосфера, то ли... Трудно казать. Во втором тайме еще покажем хорошую игру.

Зенит — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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