Алексей Козлов: «Как-то робко вышли играть»

Защитник «Ростова» Алексей Козлов раскритиковал игру команды в первом тайме матча 13-го тура чемпионата России против «Зенита», в котором ростовчане пропустили три мяча.

— Мы совершенно разочарованы первым таймом, — сказал Козлов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Ничего не получилось. А «Зенит» использовал все свои сильные стороны. Проиграли очень много борьбы. Но мы будем биться до последнего.

Как-то робко вышли играть. То ли атмосфера, то ли... Трудно казать. Во втором тайме еще покажем хорошую игру.

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