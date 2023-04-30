Жуков о матче с «Ростовом»: «Удивительная игра. Не понимаю, что случилось со «Спартаком»

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал корреспонденту «СЭ» слова игроков красно-белых о том, что ухудшились только результаты, но не игра команды.

29 апреля команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Первый тайм с «Ростовом» — ужасная игра, по-моему, один удар по воротам был. Во втором прибавили, но все равно какая-то несыгранность. Один эпизод — то, как уходил Промес с поля, когда его заменили, говорит о многом», — сказал Жуков «СЭ».

Жуков также оценил уровень судейства в матче «Спартак» — «Ростов».

«Ничего особенного. Какие-то отдельные эпизоды, но не влияющие на исход матча. «Ростов» вышел в этой игре с надеждой не проиграть и довольно уверенно играли. А «Спартаку» надо было выигрывать, но там и состав был странный изначально, и игра. Передач двадцать было на Селихова, все время играли назад, а не вперед. Какая-то удивительная игра. Не понимаю, что случилось со «Спартаком» весной. В первом круге и на предсезонке они смотрелись гораздо лучше», — добавил Жуков.

Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре со Sport24 задалась вопросом, почему полузащитник Антон Зиньковский не оказался в стартовом составе красно-белых на игру с дончанами.