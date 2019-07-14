Александр Точилин: "Джанаев подписал контракт с "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин в интервью "СЭ" отметил, что вратарь Сослан Джанаев подписал контракт с клубом.

– Правда, что Джанаев уже подписал контракт с "Сочи"?

– Да. Сегодня (в воскресенье. – Прим. А.К.) у команды выходной, но у Сослана была индивидуальная тренировка. Работает, набирает форму.

– "Сочи" серьезно укрепился за последние дни. Есть линия, за которую абсолютно спокойны?

– За вратарей. Сейчас у нас три классных голкипера – Заболотный, Джанаев и Фролов. В защите тоже собраны качественные игроки. А вот в средней линии нужно усилить еще несколько позиций, что позволит разнообразить тактическую схему.

– Осталось обсудить атаку.

– У нас есть опытный Полоз, Карапетян, неплохо проявивший себя на сборах, и Обухов, у которого огромный потенциал. Верю, в нашей команде парень раскроется и проявит себя во всей красе. (Александр Кружков)​

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