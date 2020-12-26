Александр Самедов: «Спартак» вряд ли станет чемпионом в такой ситуации"

Экс-хавбек «Спартака» Александр Самедов прокомментировал «СЭ» новость о том, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско продолжит работу в клубе до конца текущего контракта.

— Не знаю, правильно это или нет, — сказал Самедов. — Сложно говорить, там какие-то внутренние договоренности. Опять же, возможно, не смогли никого найти и решили действовать пока так.

— Сможет ли «Спартак» стать чемпионом под руководством Тедеско в такой ситуации?

— Думаю, вряд ли. Правда, еще 12 игр, теоретически может. За вторую строчку точно может побороться. Там разница в два очка, конечно, потенциально «Спартак» может выйти в Лигу чемпионов.

Красно-белые с 35 очками занимают третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. Первый сбор «Спартака» пройдет с 14 по 24 января в ОАЭ.

16 декабря после матча с «Зенитом» (1:3) Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», который действует до конца сезона-2020/21.

(Екатерина Звенигородская)