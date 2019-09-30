Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в интервью «СЭ» предположил, кто может возглавить московский клуб после отставки Олега Кононова.

— Вы понимаете тех болельщиков, которые призывают вернуть Карреру?

— У фанатов всегда есть право на свое мнение. Их логику можно понять. За 16 лет только Каррера привел «Спартак» к чемпионству. Поэтому его и любят, и вспоминают. Но он же приехал сюда третьим помощником. Так сложилась судьба. Вернуть его? Я не знаю... Мне кажется, стоит позвать иностранца. Хотя у того же Эмери и Лаудрупа не получилось.

— Гаттузо прилетал в Москву.

— Да в «Спартак» выстраивается целая очередь, чтобы только туда попасть. Как в «Реал» и «Барселону».

— Поймете Карпина, если он оставит «Ростов» ради «Спартака»?

— Нет. А зачем ему идти в «Спартак»? У него и в «Ростове» все хорошо. Зачем ему второй (или в третий раз) входить в одну и ту же реку?

Александр Мостовой: «Зачем Карпину идти в «Спартак»? У него в «Ростове» все хорошо»