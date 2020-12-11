Александр Мостовой рассказал, почему «Спартак» держится в лидерах

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями перед матчем красно-белых с «Сочи» в 18-м туре Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в субботу, 12 декабря.

— Ясно, что в сегодняшней ситуации можно ожидать что угодно, — сказал Мостовой «СЭ». — Я не исключаю возможности, что судья может завтра помочь кому-то. Только кому, неизвестно. Здесь я вам не гарантирую. Подоплека такая, что в «Сочи» много футболистов из «Зенита», чуть ли не человек 10. Конечно, «Сочи» по любому будет настраиваться отобрать очки у «Спартака». И, кстати, они могут это сделать, потому что играют дома, настрой запредельный. Они вроде и выигрывают где-то очки, но проблемы-то существуют.

Если возвращаться к предыдущей игре «Спартака», то первый удар по воротам «Тамбова», который играл без половины основного состава, был на 30-й минуте, и сразу гол. Даже при счете 2:1 еще думали, а может «Тамбов» что-то изменит. Итог: «Спартак» здорово сыграл с крупным счетом. Потом уже смотришь и думаешь: «А вроде они ничего и не делали. Никаких комбинаций и не было».

За счет индивидуальных действий отдельных футболистов «Спартак» и держится в лидирующих позициях. Повторюсь, «Спартак» обязан быть в тройке лидеров в чемпионате. У них ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы. «Зенит» же вылетел из Лиги чемпионов, сейчас у них вся ставка будет на РПЛ. Состав хоть есть, длинная скамейка. Будут бороться.

(Екатерина Звенигородская)