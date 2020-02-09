Александр Мостовой: «Кутепов не перешел бы в «Сельту»? А кто его туда позовет?»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой оценил слова защитника «Спартака» Ильи Кутепова о том, что он не перешел бы в клуб из Виго.

— Часто игроки вашего поколения, которые проявили себя в Европе, критикуют нынешних футболистов за неоправданно высокие зарплаты. А если бы вы в 90-е получали такие же деньги, поехали бы в ту же Испанию?

— Думаю, да. Мы много спорили с игроками своего поколения на эту тему, и люди говорили, что поехали бы. Мы так были воспитаны. Деньги нам были нужны для того, чтобы купить хорошую одежду, помочь родителям, пойти поесть нормально. Вот и все.

— Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему Федор Чалов не уехал в «Кристал Пэлас». Этот клуб не борется за Лигу чемпионов. Правы те, кто считает, что нашим футболистам следует рассматривать предложения только топовых европейских команд?

— Да, часто приходилось слышать от наших игроков, что они бы поехали только в условный мадридский «Реал». Я возражал: «Как? Ребята, а кому вы там нужны? Кто вы такие? Что вы из себя представляете?». У нас многие находятся в какой-то зоне комфорта. Постоянно играют в Лиге чемпионов, однако ничего там не добиваются.

— Вот и защитник «Спартака» Илья Кутепов не до конца понял решения Смолова, заметив: «Я в «Сельту» не поехал бы. «Спартак» сильнее».

— Во-первых, в «Сельту» его никто не пригласил бы. Зачем обсуждать слова Кутепова? Елки-палки!

— Он четвертьфиналист чемпионата мира.

— Я вам могу назвать еще 100 четвертьфиналистов ЧМ. Но их никто не помнит. Кутепову нужно обратить внимание на свою игру. Защитник должен не только выбивать мячи по аутам и стелиться в подкатах, но и принимать участие в созидании. Удивительно такое от него слышать. Пусть выступает в «Спартаке». В Испании или Англии никто не положит ему такую зарплату. Помните, как в мультфильме: «А зачем нам на Таити? Нас и здесь неплохо кормят». (Виталий Айрапетов, Мария Маркова)