Александр Медведев: "Если бы не были уверены в том, что успеем, концерт и матч не проводились бы впритык"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заверил, что домашний стадион команды будет готов к проведению матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара", который состоится 3 августа. За сутки до игры на арене пройдет концерт немецкой рок-группы Rammstein.

"Если бы не были уверены в том, что успеем подготовить стадион к игре, концерт и матч не проводились бы впритык, – приводит слова Медведева ТАСС. – Весь график работ согласован со всеми участниками, инженерно-техническими службами. Команда группы Rammstein знает, что ей делать – мы оказываем все необходимое содействие, чтобы она как заехала, так и уехала.

Кроме того, есть требования по ВАР, но даже их мы будем выполнять, чтобы технология была налажена и протестирована. Международный совет футбольных ассоциаций был вовремя проинформирован и вовремя дал добро на использование системы".