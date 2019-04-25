На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Вопросы Кокорину задает адвокат Андрей Ромашов:

– Вы заметили приход Пака?

– Нет. Я заметил его, только когда Протасовицкий сказал, что он похож на PSY.

– Содержание диска с PSY знаете?

– Конечно. Но мы не обсуждали бурно эту тему, просто засмеялись. Я стоял с Сашей и потихоньку начал подходить к выходу. Услышал слова оскорбления своего брата, взял стул и спросил у него.

– Зачем взяли стул?

– Хотел с ним поговорить. Не хотел его трогать. Я спросил у него, кому он сказал. Он ответил, что именно мне. Это был секундный момент. Я просто на него замахнулся. Была секундная слабость. Попал ему по руке, затем Кирилл ударил ему по щеке. Свой стул забрал, рядом был Куропаткин.

– Повторить свои действия со стулом пытались?

– Нет.

– Что потом?

– Пришел персонал. Они пытались выяснить, что происходит. (Арман Мкртчян)