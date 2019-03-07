Александр Кокорин – об ожогах: "Это две болячки, намазанные зеленкой. У меня есть более серьезные проблемы, а СМИ о них не говорят"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин​, который находит в СИЗО "Бутырка" за участие двух драках в центре Москвы, недоволен тем, что СМИ развели ажиотаж вокруг его ожогов от физиопроцедур, сообщает "Спорт день за днем". 27-летний футболист признался, что его все так же беспокоят боли в колене.

Ранее сообщалось, что врачи "Бутырки" сделали Кокорину электрофорез. Позже адвокат спортсмена Андрей Ромашов отметил, что процедура была проведена некачественно – Кокорину сожгли кожу и мышечную ткань на ноге, в результате началось нагноение.

– Пришел доктор и сказал: будем лечить. Начали делать процедуры. После двух-трех сеансов случился ожог. Сейчас это просто две болячки, намазанные зеленкой.

Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть еще более серьезные проблемы, в СМИ почему-то не говорят.

Жду врачей из "Зенита". Меня все так же беспокоит колено. Больно ходить. Некоторое время не ходил в спортзал, так как читал свое дело. Играть в футбол в СИЗО не буду – у меня контракт с клубом, – приводит слова Кокорина "Спорт день за днем".

Напомним, что Кокорин с младшим братом Кириллом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым​ находятся под стражей в "Бутырке" с октября 2018. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.

Кокорин получил ожоги в СИЗО. Как такое возможно