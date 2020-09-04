Александр Кокорин: «Было бы эффектно дебютировать за «Спартак» в матче с ЦСКА»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своем восстановлении от травмы и желании дебютировать за красно-белых.

29-летний форвард перешел в московскую команду летом 2020 года, но пропустил все 6 официальных матчей нового клуба в сезоне-2020/21 из-за повреждения.

— Чувствую себя хорошо, — сказал в интервью пресс-службе красно-белых Кокорин. — По поводу готовности тяжело оценивать, потому что я провел мало времени в общей группе. А так, индивидуально, чувствую себя хорошо. Много работал под нагрузкой, жду ребят. Когда ты тренируешься с группой, когда ты здоров, то занимаешься 2-3 часа. А так, когда восстанавливаешься — работаешь по 5-6 часов. Я давно не травмировался, забыл, как это вообще. Когда приходишь, а все ребята тренируются — тяжело смотреть. Про игры вообще молчу. Тем более, я перешел в новую команду, хочу дебютировать, а пока не получается.

Мысли направлены на правильное восстановление, на то, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Для меня без разницы, будет это супердерби или обычный матч, я очень хочу на поле, хочу дебютировать. Естественно, будет зрелищнее, если у меня получится сыграть с ЦСКА. Это дерби, будет более эффектно, но если бы была другая игра, я бы рвался на поле с таким же желанием.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 13 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.