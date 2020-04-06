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Александр Кержаков: «Кокорин претендовал бы на стартовый состав «Зенита»

12:31
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире Instagram «СЭ» заявил, что форвард «Сочи» Александр Кокорин претендовал бы на попадание в стартовый состав «Зенита».

— Я его считаю лучшим нападающим нашей страны по технике и скорости, — сказал Кержаков. — То, что он показывает, играя в «Сочи»... Он разбирался с обороной «Краснодара» — команды, претендовавшей на чемпионство. Саша не думает о технике и делает все на скорости. Мне было не очень понятно, почему Кокорин ушел из «Зенита». Он претендовал бы там на старт. По отзывам Сергея Семака, которые были озвучены им на сборах, все восторгались его состоянием.

У него огромный талант, а также высокий уровень самоподготовки.

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