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Александр Кержаков: «Беру на себя ответственность за первый тайм матча с «Динамо»

21:28
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился впечатлениями после матча седьмого тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:1). Он заявил, что команда проиграла первый тайм из-за его ошибок.

«Все валилось из рук? В принципе, так и было, это была моя недоработка, - сказал Кержаков в эфире канала «Матч премьер». - Сложно было по видео... видео не передает того, что происходит на поле ежесекундно. Я беру на себя ответственность за первый тайм. Мы немного не так мы вышли играть, немного не так я объяснил ребятам.

0:1 было только благодаря самоотверженности ребят, это оставило нам шансы. Во втором тайме мы увидели, что под давлением оборона «Динамо» хуже играет, и мы выпустили еще одного игрока в атаку. Это принесло свои плоды. Мы стали играть ромбом, если коротко.

Почему Сулейманов бил пенальти? Не знаю, они сами решали это на футбольном поле. За пенальти с ним мы уже поговорили. Что качается всей его игры, то нужно отдать ему должное за то, что он не выключился из борьбы, не стал посыпать пеплом, а делал то, что мы от него просим.

Все хорошо, что хорошо кончается. Я сказал Масоэро, что фол в эпизоде с удалением был и не нужно расплескивать эмоции. Мы в топ-шестерке? Мы не смотрим в таблицу. Каждая игра для ребят – это огромный стимул».

В концовке «Динамо» могло сравнять счет, но Артур Нигматуллин на 89-й минуте отразил удар Клинтона Нжи с пенальти.

Динамо - Нижний Новгород

 

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