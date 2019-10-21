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Александр Егоров: «Гол Луценко в ворота «Сочи» отменен верно»

14:41
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, почему главный арбитр матча 13-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Сочи» (1:1) Виталий Мешков отменил гол нападающего хозяев Евгения Луценко на 28-й минуте.

— Гол Луценко отменен из-за опасной игры. Арбитр посчитал, что действия Евгения угрожали безопасности защитника «Сочи» Миладиновича. При таких ударах через себя нужно быть очень внимательным, можно получить травму или нанести ее кому-то. Хорошо, что Луценко не попал в голову. Мешков посчитал, что в этом эпизоде была опасная игра со стороны нападающего «Арсенала».

— Согласны с решением?

— Я согласен. Для меня в таких ситуациях есть понятие «мнение арбитра», Мешков был непосредственно на месте действия, на поле. (Иван Торопцев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов», дебют Тедеско и другие матчи




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