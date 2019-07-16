Александр Дюков: "Рассчитываем, что онлайн-использование ВАР в премьер-лиге начнется со 2-го тура"

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что онлайн-использование ВАР в чемпионате России по футболу может начаться уже со 2-го тура чемпионата.

- Что касается РФС, наш турнир - Кубок, - отметил Дюков. - Первое официальное использование ВАР в этом турнире состоялось в прошлом сезоне, все прошло успешно. Велись переговоры о применении ВАР и в премьер-лиге с началом сезона-2019/20. В данном случае число участников процесса было больше, чем в случае с Кубком. К сожалению, премьер-лига не уложилась в те сроки, которые ставила перед собой.

Планировалось, что в первом туре ВАР будет использоваться хотя бы на 1-2 матчах в онлайн-режиме, вместо этого арбитры продолжили получать практику в офлайн-режисе. Сейчас РФС взял на себя ответственность по заключению договоров, рассчитываем, что все бумаги будут подписаны к концу недели. Сегодня РФС планирует направить заявку в IFAB, рассчитываем, что онлайн-использование ВАР начнется уже со 2-го тура премьер-лиги. (Иван Торопцев)

ВАР не допустил бы такой победы. Рабинер о матче "Спартак" - "Сочи" //

Почему в чемпионате России нет ВАР? Проект застопорился