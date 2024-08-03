Агент Келлвена: «Переход в «Ботафого»? Это слухи, он — игрок ЦСКА»

Футбольный агент Карлос Майнберг Нето, представляющий интересы защитника ЦСКА Келлвена, прокомментировал информацию об интересе «Ботафого» к бразильцу.

«Келлвен мог перейти в «Ботафого»? Это слухи, Келлвен — игрок ЦСКА, и думает о следующем матче клуба. Мне пока не удалось посмотреть матчи ЦСКА в этом сезоне, но Келлвен — большой профессионал и всегда выкладывается на 100 процентов», — приводит слова агента Metaratings.ru.

В конце июля инсайдер Бернардо Джентиле сообщал, что ЦСКА отказался продавать Келлвена в «Ботафого». Российский клуб якобы выставил бразильцам завышенную цену на игрока.