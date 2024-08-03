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Агент Келлвена: «Переход в «Ботафого»? Это слухи, он — игрок ЦСКА»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Карлос Майнберг Нето, представляющий интересы защитника ЦСКА Келлвена, прокомментировал информацию об интересе «Ботафого» к бразильцу.

«Келлвен мог перейти в «Ботафого»? Это слухи, Келлвен — игрок ЦСКА, и думает о следующем матче клуба. Мне пока не удалось посмотреть матчи ЦСКА в этом сезоне, но Келлвен — большой профессионал и всегда выкладывается на 100 процентов», — приводит слова агента Metaratings.ru.

В конце июля инсайдер Бернардо Джентиле сообщал, что ЦСКА отказался продавать Келлвена в «Ботафого». Российский клуб якобы выставил бразильцам завышенную цену на игрока.

Источник: Metaratings.ru
ФК Ботафого
ФК ЦСКА (Москва)
Келлвен
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«Акрон» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

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3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
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 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
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 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
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12
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14
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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