«Акрон» — «Динамо»: гости выигрывают с минимальным счетом после первого тайма

Московское «Динамо» выигрывает у тольяттинского «Акрона» после первого тайма матча 3-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол по итогам первой половины встречи забил Константин Тюкавин на 9-й минуте, для которого этот мяч стал первым в сезоне.

Матч проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена».