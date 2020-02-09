Акинфеев пропустил игру с «Зенитом». Что с голкипером?

На проходящем в Испании товарищеском матче «Зенит» — ЦСКА даже в запасе не оказалось основного голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

С первых минут на поле вышел 23-летний Илья Помазун, также в заявке значится 16-летний Владислав Тороп.

По данным «СЭ», у Акинфеева все в порядке со здоровьем. Он находится на стадионе, мог бы принять участие в матче, однако 33-летнего вратаря решено поберечь, дав игровую практику молодежи. (Гоша Чернов)