РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Акинфеев пропустил игру с «Зенитом». Что с голкипером?

15:40
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

На проходящем в Испании товарищеском матче «Зенит» — ЦСКА даже в запасе не оказалось основного голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

С первых минут на поле вышел 23-летний Илья Помазун, также в заявке значится 16-летний Владислав Тороп.

По данным «СЭ», у Акинфеева все в порядке со здоровьем. Он находится на стадионе, мог бы принять участие в матче, однако 33-летнего вратаря решено поберечь, дав игровую практику молодежи. (Гоша Чернов)

Зенит — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир