Ахметов вернулся в общую группу ЦСКА после травмы
15:42
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов приступил к тренировкам в общей группе, но с небольшими ограничениями, сообщает официальный сайт клуба.
Процесс восстановления после операции на плече продолжается, когда 22-летний футболист начнет работать в полную силу, не сообщается.
В прошлом сезоне Тинькофф РПЛ Ахметов провел 21 матч, в котором забил 2 мяча и отдал результативную передачу. Из-за травмы он не выходил на поле с 9 марта этого года.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ilzat-akhmetov-proshel-planovoe-obsledovanie/
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