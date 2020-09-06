Ахметов вернулся в общую группу ЦСКА после травмы

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов приступил к тренировкам в общей группе, но с небольшими ограничениями, сообщает официальный сайт клуба.

Процесс восстановления после операции на плече продолжается, когда 22-летний футболист начнет работать в полную силу, не сообщается.

В прошлом сезоне Тинькофф РПЛ Ахметов провел 21 матч, в котором забил 2 мяча и отдал результативную передачу. Из-за травмы он не выходил на поле с 9 марта этого года.