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Ахметов вернулся в общую группу ЦСКА после травмы

15:42
Ильзат Ахметов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ильзат Ахметов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов приступил к тренировкам в общей группе, но с небольшими ограничениями, сообщает официальный сайт клуба.

Процесс восстановления после операции на плече продолжается, когда 22-летний футболист начнет работать в полную силу, не сообщается.

В прошлом сезоне Тинькофф РПЛ Ахметов провел 21 матч, в котором забил 2 мяча и отдал результативную передачу. Из-за травмы он не выходил на поле с 9 марта этого года.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ilzat-akhmetov-proshel-planovoe-obsledovanie/

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