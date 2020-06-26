Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Сочи» на матч 24-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча пройдет в Грозном, начало — в 18.00 (мск).

Стартовый состав «Ахмата»: Городов — Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац — Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл — Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Анхель, Кадыров, Раванелли, Садулаев, Харин, Митришев, Мбенг, Визеу.

Стартовый состав «Сочи»: Джанаев — Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович — Бурмистров, Цаллагов, Мостовой — А. Заболотный, Кокорин.

Запасные: Н. Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Карапетян.

«Ахмат» с 23 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» — 10-я строчка и 27 баллов.