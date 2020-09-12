«Ахмат» — «Сочи»: составы команд. Юсупов попал в заявку гостей
17:53
Стали известны составы «Ахмата» и «Сочи» на матч 7-го тура Тинькофф-РПЛ. Новичок гостей Артур Юсупов попал число запасных. Экс-игрок сборной России перешел из «Динамо» в «Сочи» на правах свободного агента этим летом.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл, Понсе.
Запасные — Гудиев, Мелихов, Уциев, Анхель, Кармаев, Иванов, А. Кадыров, Х. Кадыров, Швец, Харин, Мелкадзе, Умаев.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Жоаузинью, Руденко.
Запасные — Заболотный, Юрганов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Колдунов, Пруцев, Боковой, Юсупов.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
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