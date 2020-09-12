Стали известны составы «Ахмата» и «Сочи» на матч 7-го тура Тинькофф-РПЛ. Новичок гостей Артур Юсупов попал число запасных. Экс-игрок сборной России перешел из «Динамо» в «Сочи» на правах свободного агента этим летом.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл, Понсе.

Запасные — Гудиев, Мелихов, Уциев, Анхель, Кармаев, Иванов, А. Кадыров, Х. Кадыров, Швец, Харин, Мелкадзе, Умаев.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Жоаузинью, Руденко.

Запасные — Заболотный, Юрганов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Колдунов, Пруцев, Боковой, Юсупов.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.