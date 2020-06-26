Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил гол в ворота «Сочи» на 33-й минуте матча 24-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Грозном.

33-летний российский футболист получил мяч в штрафной площади сочинцев, откликнувшись на передачу Бернарда Бериши. Хавбек выиграл борьбу с защитником команды соперника и пробил точно под перекладину ворот.

Для Глушакова этот гол стал четвертым в текущем сезоне РПЛ.