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«Ахмат» — «Сочи»: Глушаков открыл счет в матче

18:36
Денис Глушаков. Фото Магомед Абасов, ФК «Ахмат»
Денис Глушаков. Фото Магомед Абасов, ФК «Ахмат»
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил гол в ворота «Сочи» на 33-й минуте матча 24-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Грозном.

33-летний российский футболист получил мяч в штрафной площади сочинцев, откликнувшись на передачу Бернарда Бериши. Хавбек выиграл борьбу с защитником команды соперника и пробил точно под перекладину ворот.

Для Глушакова этот гол стал четвертым в текущем сезоне РПЛ.

Ахмат — Сочи

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