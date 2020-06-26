«Ахмат» — «Сочи»: Глушаков открыл счет в матче
18:36
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил гол в ворота «Сочи» на 33-й минуте матча 24-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Грозном.
33-летний российский футболист получил мяч в штрафной площади сочинцев, откликнувшись на передачу Бернарда Бериши. Хавбек выиграл борьбу с защитником команды соперника и пробил точно под перекладину ворот.
Для Глушакова этот гол стал четвертым в текущем сезоне РПЛ.
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