«Ростов» в гостях обыграл «Ахмат»

«Ростов» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ в гостях обыграл «Ахмат» со счетом 1:0.

На 82-й минуте гол забил Роман Тугарев. 22-летний нападающий ранее был арендован у «Локомотива». Для него это не только первый гол за ростовчан, но и в РПЛ.

«Ростов» поднялся на четвертое место в таблице. «Ахмат» — десятый.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:0)

Гол: Тугарев, 82.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Быстров, Богосавац, Нижич, Ненахов (Адамов, 88), Тимофеев (Адуев, 88), Ильин (Садулаев, 70), Бериша, Харин (Полярус, 58), Исмаэл.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Алеесами, Хаджикадунич, Еременко (Альмквист, 64), Байрамян (Сухомлинов, 64), Тугарев (Козлов, 90+4), Норманн, Гигович, Полоз (Обухов, 90+1).

Предупреждения: Хаджикадунич, 13. Ильин, 66.

Судьи: Волошин (Смоленск). Чельцов, Шаламберидзе (оба — Москва).

ВАР: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки).

13 декабря. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».