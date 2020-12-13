«Ростов» в гостях обыграл «Ахмат»
«Ростов» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ в гостях обыграл «Ахмат» со счетом 1:0.
На 82-й минуте гол забил Роман Тугарев. 22-летний нападающий ранее был арендован у «Локомотива». Для него это не только первый гол за ростовчан, но и в РПЛ.
«Ростов» поднялся на четвертое место в таблице. «Ахмат» — десятый.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
«Ахмат» (Грозный) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:0)
Гол: Тугарев, 82.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Быстров, Богосавац, Нижич, Ненахов (Адамов, 88), Тимофеев (Адуев, 88), Ильин (Садулаев, 70), Бериша, Харин (Полярус, 58), Исмаэл.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Алеесами, Хаджикадунич, Еременко (Альмквист, 64), Байрамян (Сухомлинов, 64), Тугарев (Козлов, 90+4), Норманн, Гигович, Полоз (Обухов, 90+1).
Предупреждения: Хаджикадунич, 13. Ильин, 66.
Судьи: Волошин (Смоленск). Чельцов, Шаламберидзе (оба — Москва).
ВАР: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки).
13 декабря. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».
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