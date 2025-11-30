«Ахмат» — «Динамо»: Тюкавин и Нгамале — в стартовом составе бело-голубых

Стали известны стартовые составы на матч между «Ахматом» и московским «Динамо» в 17-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Грозном. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Ибишев, Ндонг, Заре, Келиано, Исмаэл Силва, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

«Динамо»: Лунев, Фернандес, Маричаль, Осипенко, Зайдензаль, Рубенс, Бителло, Фомин, Бабаев, Тюкавин, Нгамале.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.